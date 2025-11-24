Donzelli FdI | Serve una legge elettorale che garantisca la stabilità che abbiamo oggi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2025 "L'Italia sta godendo in questo momento non soltanto di un buon Governo, secondo me, ma anche di una stabilità politica. Una stabilità politica che è il frutto sicuramente della compattezza del centrodestra, ma anche di una divisione che c'è stata alle scorse elezioni politiche all'interno del cosiddetto campo largo. Se dovessimo votare oggi, non ci sarebbe la stessa stabilità politica, né in caso di vittoria del centrodestra, né in caso di vittoria del centrosinistra. Noi crediamo che questa stabilità politica sia utile alla nazione. E' una riflessione che abbiamo fatto anche sulla legge elettorale. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
L'unica esperienza lavorativa di rilievo del suo CV di Giovanni Donzelli e' quella di animatore in un villaggio turistico. Che poi è quello che continua a fare adesso in Parlamento. “Se un clown si trasferisce in un palazzo non diventa il re, è il palazzo che divent - facebook.com Vai su Facebook
Donzelli (FdI): "Serve una legge elettorale che garantisca la stabilità che abbiamo oggi" - (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2025 "L'Italia sta godendo in questo momento non soltanto di un buon Governo, secondo me, ma anche di una stabilità politica. msn.com scrive
Donzelli: legge elettorale va cambiata per assicurare stabilità - "L'Italia sta godendo in questo momento non soltanto di un buongoverno ma anche di una stabilità politica che è frutto della compattezza del centrodestra ma anche di una div ... Da libero.it
Donzelli, ora nuova legge elettorale per assicurare stabilità - "Se si votasse oggi non ci sarebbe la stessa stabilità che abbiamo ora. Come scrive ansa.it