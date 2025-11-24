Donne Forza Italia | E' urgente moltiplicare i luoghi di accoglienza per le vittime di violenza

Forlitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo sempre più determinate, ogni giorno, a rafforzare il sistema a supporto delle donne per la fuoriuscita da situazioni di violenza e maltrattamento, che, purtroppo, assume volti diversi e forme molteplici, permea qualsiasi condizione sociale, economica, culturale, può essere sessuale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

donne forza italia e urgente moltiplicare i luoghi di accoglienza per le vittime di violenza

© Forlitoday.it - Donne, Forza Italia: "E' urgente moltiplicare i luoghi di accoglienza per le vittime di violenza"

Altre letture consigliate

donne forza italia urgenteCreare una cultura della sicurezza, tema urgente contro la violenza sulle donne - L'Italia, ma ovviamente non solo, ha un grande problema con la violenza sulle donne. Segnala ansa.it

Forza Italia fa scudo su Bojola: "Nessun gesto contro le donne. È stata tutela dei beni pubblici" - Alessandro Sabella, Giulia Fondi, Anna Bruna Geri, Vittorio Sgobba, Elisa Pirrotta e Massimo Zucchelli saranno com’è noto i candidati al consiglio regionale per Forza Italia- Da lanazione.it

donne forza italia urgenteRita De Crescenzo fa campagna elettorale per Forza Italia, e Forza Italia sta a guardare - Nelle ultime settimane Rita De Crescenzo, influencer napoletana con due milioni di follower su TikTok, sta facendo esplicitamente campagna elettorale a favore di Forza Italia per le elezioni regionali ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Donne Forza Italia Urgente