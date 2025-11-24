Donne Forza Italia | E' urgente moltiplicare i luoghi di accoglienza per le vittime di violenza

“Siamo sempre più determinate, ogni giorno, a rafforzare il sistema a supporto delle donne per la fuoriuscita da situazioni di violenza e maltrattamento, che, purtroppo, assume volti diversi e forme molteplici, permea qualsiasi condizione sociale, economica, culturale, può essere sessuale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Donne, Forza Italia: "E' urgente moltiplicare i luoghi di accoglienza per le vittime di violenza"

Altre letture consigliate

Oltre - Un inno alla forza e alla luce delle donne Una serata di musica e riflessioni in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Martedì 25 novembre 2025 | 21.15 Teatro Annibal Caro #CivitanovaMarche Mu - facebook.com Vai su Facebook

Un saggio a più voci che narra la forza delle donne nella letteratura dell'Ottocento: il salotto letterario si apre all'opinione femminile, che si impone con forza mostrando un ruolo attivo nella modernità. @8ttoEdizioni Vai su X

Creare una cultura della sicurezza, tema urgente contro la violenza sulle donne - L'Italia, ma ovviamente non solo, ha un grande problema con la violenza sulle donne. Segnala ansa.it

Forza Italia fa scudo su Bojola: "Nessun gesto contro le donne. È stata tutela dei beni pubblici" - Alessandro Sabella, Giulia Fondi, Anna Bruna Geri, Vittorio Sgobba, Elisa Pirrotta e Massimo Zucchelli saranno com’è noto i candidati al consiglio regionale per Forza Italia- Da lanazione.it

Rita De Crescenzo fa campagna elettorale per Forza Italia, e Forza Italia sta a guardare - Nelle ultime settimane Rita De Crescenzo, influencer napoletana con due milioni di follower su TikTok, sta facendo esplicitamente campagna elettorale a favore di Forza Italia per le elezioni regionali ... Lo riporta ilpost.it