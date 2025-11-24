Disabilità i servizi sociali seguono 708 persone 168 minori E' di 14mila euro la spesa media annua per ogni utente

Le persone con disabilità prese in carico dai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, che operano dunque tanto a Cesena (96.114 abitanti) quanto negli altri cinque comuni attraversati dal fiume, al 31 dicembre 2024 sono 708, di cui 168 minori.La presa in carico consiste nelle.

