Diouf Inter Moretto svela il retroscena | In estate lo voleva anche il Napoli! Voci d’addio a gennaio? Il suo futuro è già deciso vi spiego
Inter News 24 Diouf Inter, Moretto svela il retroscena sulla trattativa dell’estate e spiega il piano del club per il futuro del centrocampista. Il futuro di Andy Diouf continua a tenere banco nelle cronache di mercato dell’Inter, ma la strada per il giovane centrocampista francese sembra ormai tracciata e obbligata. Dopo le buone risposte fornite nel finale del derby perso contro il Milan, dove il classe 2003 ha mostrato intraprendenza e qualità, si sono moltiplicate le voci su una sua possibile partenza in prestito per trovare maggiore continuità lontano da San Siro. A fare definitiva chiarezza sulla posizione dell’ex giocatore del Lens è intervenuto il giornalista Matteo Moretto, ospite del canale YouTube dell’esperto Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Voti #Inter Sommer 3,5 Akanji 6,5 Acerbi 7 Bastoni 6,5 Carlos Augusto 6 Barella 7 Calhanoglu 5 Sucic 6,5 Dimarco 6,5 Thuram 7 Lautaro 5,5 Bonny 6 Zielinski 6 Esposito 6 Diouf 6,5 Vai su X
INTER-MILAN 0-1 (84'): CAMBIO INTER Esce Acerbi, entra Esposito Esce Barella, entra Diouf - facebook.com Vai su Facebook
Inter, intrigo sull’addio di Diouf: c’è un problema che blocca tutto - Il futuro di Andy Diouf è stato un tema molto discusso nelle ultime settimane: una regola impedisce all'Inter di cederlo a gennaio. Come scrive spaziointer.it
Maignan MVP del derby, Moretto svela: “Quest’italiana pronta se va via a 0” - Occhio al futuro di Mike Maignan, MVP del derby di ieri tra Inter e Milan: così Matteo Moretto ha fatto chiarezza sul portiere francese ... Scrive msn.com
Henrique e Diouf, i flop Inter da 50 milioni: è la “legge di Oaktree” sul mercato - La “legge del fondo”, con tetto per gli acquisti fissato a 25 milioni e ingaggio da 2,5, non ammette deroghe se non in casi eccezionali. Si legge su tuttosport.com