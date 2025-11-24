Diouf Inter Moretto svela il retroscena | In estate lo voleva anche il Napoli! Voci d’addio a gennaio? Il suo futuro è già deciso vi spiego

Inter News 24 Diouf Inter, Moretto svela il retroscena sulla trattativa dell’estate e spiega il piano del club per il futuro del centrocampista. Il futuro di Andy Diouf continua a tenere banco nelle cronache di mercato dell’Inter, ma la strada per il giovane centrocampista francese sembra ormai tracciata e obbligata. Dopo le buone risposte fornite nel finale del derby perso contro il Milan, dove il classe 2003 ha mostrato intraprendenza e qualità, si sono moltiplicate le voci su una sua possibile partenza in prestito per trovare maggiore continuità lontano da San Siro. A fare definitiva chiarezza sulla posizione dell’ex giocatore del Lens è intervenuto il giornalista Matteo Moretto, ospite del canale YouTube dell’esperto Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Internews24.com

