Dinastia si racconta a 361Magazine | Nella mia musica sarcasmo e romanticismo
Dinastia: "Nella mia musica sarcasmo e romanticismo". E' disponibile nelle piattaforme digitali "Garpez feat Ninè Ingiulla" il nuovo singolo del rapper e autore DINASTIA. Pubblicato su etichetta Digital Noises, il brano anticipa il nuovo progetto discografico del rapper, noto per aver scritto brani di successo come "Parole in circolo" di Marco Mengoni e "Via di Qua" di J Ax feat Mr Rain. Il nuovo album di Dinastia porta il titolo del singolo, "Amori & altri cliché", un concept fondato sull'amore per gente disinnamorata. Una chiave di lettura a volte cinica, altre gentile, l'invito è quello di ascoltare e di non prendersi troppo sul serio.
