Dinastia si racconta a 361Magazine | Nella mia musica sarcasmo e romanticismo

361magazine.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dinastia: ”Nella mia musica sarcasmo e romanticismo”. E’ disponibile nelle piattaforme digitali  “Garpez feat Ninè Ingiulla”  il nuovo singolo del rapper e autore DINASTIA. Pubblicato su etichetta Digital Noises, il brano anticipa il nuovo progetto discografico del rapper, noto per aver scritto brani di successo come  ”Parole in circolo” di Marco Mengoni e ”Via di Qua” di J Ax feat Mr Rain. Il nuovo album di Dinastia porta il titolo del singolo,  “Amori & altri cliché”,  un concept fondato sull’amore per gente disinnamorata. Una chiave di lettura a volte cinica, altre gentile, l’invito è quello di ascoltare e di non prendersi troppo sul serio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

