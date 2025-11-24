Dinastia: ”Nella mia musica sarcasmo e romanticismo”. E’ disponibile nelle piattaforme digitali “Garpez feat Ninè Ingiulla” il nuovo singolo del rapper e autore DINASTIA. Pubblicato su etichetta Digital Noises, il brano anticipa il nuovo progetto discografico del rapper, noto per aver scritto brani di successo come ”Parole in circolo” di Marco Mengoni e ”Via di Qua” di J Ax feat Mr Rain. Il nuovo album di Dinastia porta il titolo del singolo, “Amori & altri cliché”, un concept fondato sull’amore per gente disinnamorata. Una chiave di lettura a volte cinica, altre gentile, l’invito è quello di ascoltare e di non prendersi troppo sul serio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Dinastia si racconta a 361Magazine: ”Nella mia musica sarcasmo e romanticismo”