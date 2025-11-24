Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Il piano di pace di Trump per l' Ucraina
Ecco #DimmiLaVerità del 25 novembre 2025. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta con noi il piano di pace di Donald Trump per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info
Scopri altri approfondimenti
Dea Farafulla: Otto, figliolo caro, dimmi la verità: sei deluso dalla prestazione epica della squadra di ieri? Cinque sconfitte su sei contro il Rangers Soliera… insomma, ormai ci mandano le bomboniere a casa. Sig. Otto: Deluso? Eh, Dea, la delusione c’è, ecco - facebook.com Vai su Facebook
Ecco #DimmiLaVerità del 4 novembre 2025. Il deputato @ManlioMessina commenta la vicenda del Ponte sullo Stretto e la riforma della Giustizia. #podcast di @TaralloCarlo Vai su X