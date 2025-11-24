Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Il piano di pace di Trump per l' Ucraina

Laverita.info | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 25 novembre 2025. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta con noi il piano di pace di Donald Trump per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 marco pellegrini m5s il piano di pace di trump per l ucraina

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Il piano di pace di Trump per l'Ucraina»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Marco Pellegrini