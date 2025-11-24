Digitale terrestre nuova numerazione dei canali TV | cosa conviene abilitare

Grande novità per il Digitale Terrestre che da questo novembre presentare la nuova numerazione dei canali TV; ecco le novità. Novembre 2025 ha segnato un momento di svolta per il digitale terrestre italiano, con l’introduzione di una nuova numerazione dei canali. Dal 17 novembre, infatti, è entrato in vigore un riordino che ha modificato la disposizione delle principali emittenti e delle reti locali. Il cambiamento si inserisce in un contesto di grande fermento televisivo, caratterizzato dall’arrivo di nuovi canali e dall’aggiornamento dei sistemi. La riorganizzazione ha l’obiettivo di rendere più chiara la fruizione, semplificando la ricerca dei contenuti e migliorando l’esperienza degli spettatori. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Digitale terrestre, nuova numerazione dei canali TV: cosa conviene abilitare

