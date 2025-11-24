Diceva che ero il suo fidanzato – I nipoti di Ornella Vanoni la ricordano così | il ritratto più vero nel giorno dei funerali

Nel giorno dell’addio a Ornella Vanoni, i nipoti Matteo e Camilla hanno offerto un ritratto privato e genuino della nonna, intervistati da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1: Matteo, poi, ha lasciato un altro commovente ricordo durante la cerimonia funebre. Matteo e Camilla Ardenzi ai funerali di Ornella Vanoni Nell’intervista a Rai1, i due giovani – che sono i figli di Cristiano Ardenzi, l’unico figlio di Ornella – hanno detto: “Ha dato tanti colori diversi alle nostre vite, lascerà un grande vuoto ma anche tanta ricchezza” “Ci ha insegnato a essere un po’ artisti anche nella vita, nell’essere un po’ in equilibrio tra i controsensi e a essere autoironici. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

