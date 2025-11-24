Desyrée Amato la madre e la sorella uccise dall’ex fidanzato | Ma in tribunale hanno messo in dubbio le mie parole

« Mi sono fatta forza per questa giornata simbolica, mi sono detta che ricordare è importante. Si dice sempre, ad ogni donna uccisa, che deve essere l’ultima: ma poi non è mai così e quindi non possiamo far altro che ricordare. La verità è che il problema non siamo noi». Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne e a un mese dalla condanna all’ergastolo per l’ex Christian Sodano che le ha ucciso madre e sorella, Desyrée Amato ha raccontato al Corriere della Sera la sua vita di sopravvissuta, ma anche la fatica di ricominciare dopo aver perso due delle persone a lei più care in modo così violento. 🔗 Leggi su Open.online

