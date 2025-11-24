Rendere meno visibili le smagliature è l’obiettivo di DERMACTIVA, protocollo ideato dalla dermopigmentista Carla Vizziello. Un percorso che nasce dall’unione tra competenze mediche e ricerca estetica, pensato per chi vive le alterazioni della pelle come un limite alla propria sicurezza personale. Il metodo Dermactiva Le smagliature, spesso vissute come un segno difficile da accettare, sono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Dermactiva, il metodo di Carla Vizziello che mimetizza le smagliature