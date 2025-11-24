Derby Pulisic non perdona | decisivo praticamente sempre Ma a fine match ‘minimizza’ così

Pianetamilan.it | 24 nov 2025

Christian Pulisic nel derby contro l'Inter segna praticamente sempre: l'attaccante statunitense del Milan decide anche questa stracittadina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Derby, Pulisic non perdona: decisivo praticamente sempre. Ma a fine match ‘minimizza’ così

