Derby Pulisic non perdona | decisivo praticamente sempre Ma a fine match ‘minimizza’ così
Christian Pulisic nel derby contro l'Inter segna praticamente sempre: l'attaccante statunitense del Milan decide anche questa stracittadina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Derby anche nei gol Pulisic a un passo da Maldini e da Thuram nella classifica dei giocatori che in Serie A hanno segnato solo con uno dei due club di Milano. - facebook.com Vai su Facebook
Il gol di @pulisic che tinge di rossonero il derby di Milano! #InterMilan Vai su X
Pulisic decisivo, Maignan para tutto: il Milan vince il derby. Inter sfortunata con due pali. rivedi gli highlights - Pulisic decide il derby e Maignan salva tutto: il Milan batte l’Inter 1- affaritaliani.it scrive
Il Milan trionfa nel derby di Milano: Pulisic e Maignan protagonisti decisivi - Il Milan trionfa sull'Inter nel derby, rafforzando la propria posizione in classifica e dimostrando la propria superiorità nel campionato. notizie.it scrive
Pulisic decide il derby: il Milan supera l’Inter 1-0 e aggancia il Napoli - La squadra di Chivu parte con maggiore aggressività, rendendosi pericolosa soprattutto sui calci piazzati. Segnala giornaledipuglia.com