Derby di Milano Bartesaghi nel post partita | Contento e onorato della titolarità

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby di Milano, Bartesaghi nel post partita: “Contento e onorato della titolarità”

Scopri altri approfondimenti

Milano è un inferno rossonero: Allegri guida il Milan alla vittoria nel derby e si prende il secondo posto in classifica ️ - facebook.com Vai su Facebook

Derby day in Milano ️ Vai su X

Milan, Bartesaghi a DAZN : "Il derby da titolare un sogno che avevo da piccolo. Felice di aver onorato la maglia" - Primo derby tra i grandi e vittoria per Davide Bartesaghi, che ai microfoni di DAZN esprime la sua gioia per la vittoria di stasera: “Sono molto contento e onorato di aver giocato ... msn.com scrive

Milan, Bartesaghi: "Contento di aver vinto il derby, sogno di giocare in Nazionale" - Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto 1- Come scrive tuttomercatoweb.com

Bartesaghi: “Titolare nel derby? Un sogno. Esempio Modric, idolo Theo. Lo seguo anche in Arabia” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno del Milan Bartesaghi ha parlato del derby di domenica contro l'Inter ... msn.com scrive