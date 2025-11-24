Derby al Milan | l’Inter colpisce due pali e sbaglia un rigore

Ilfogliettone.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan espugna 1-0 San Siro nel derby della Madonnina e scavalca l’Inter al secondo posto in classifica, portandosi a -2 dalla Roma capolista. Decisiva la rete di Pulisic all’8? della ripresa, poi Maignan nega il pareggio parando il rigore a Calhanoglu al 19? del secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

derby al milan l8217inter colpisce due pali e sbaglia un rigore

© Ilfogliettone.it - Derby al Milan: l’Inter colpisce due pali e sbaglia un rigore

Argomenti simili trattati di recente

derby milan l8217inter colpisceInter-Milan 0-1: un lampo di Pulisic regala il derby ad Allegri. Super Maignan - 0 l'Inter nel derby di Milano, tornando alla vittoria dopo lo stop di Parma e soprattutto scavalcando i nerazzurri al secondo posto ... Da firenzeviola.it

derby milan l8217inter colpisceIl derby è del Milan, Inter sconfitta: decide Pulisic, Calhanoglu sbaglia un rigore - Il Milan vince il derby contro l'Inter grazie al goal di Pulisic: rossoneri che sorpassano la squadra di Chivu in classifica. Lo riporta ilbianconero.com

derby milan l8217inter colpisceIl Milan fa suo il derby con Pulisic e Maignan, Inter ko 1-0 - 0 l'Inter nel posticipo della 12esima giornata di Serie A e ottiene il sesto risultato ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Derby Milan L8217inter Colpisce