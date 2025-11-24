Derby al Milan | l’Inter colpisce due pali e sbaglia un rigore
Il Milan espugna 1-0 San Siro nel derby della Madonnina e scavalca l’Inter al secondo posto in classifica, portandosi a -2 dalla Roma capolista. Decisiva la rete di Pulisic all’8? della ripresa, poi Maignan nega il pareggio parando il rigore a Calhanoglu al 19? del secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
