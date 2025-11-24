Demolizione e ricostruzione di un' ala della scuola inaugurate 6 nuove aule

Questa mattina, lunedì, sono state inaugurate sei nuove aule dell’ala Ovest della scuola media Montanari di via Aquileia 31. L’adeguamento sismico dell’ala Ovest è stato finanziato nell’ambito del Pnrr. I lavori sono cominciati nel novembre 2023 per concludersi a settembre scorso. L’intervento -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Demolizione e ricostruzione di un'ala della scuola, inaugurate 6 nuove aule

