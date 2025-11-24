Dell’amore il fallimento il nuovo singolo di Levante
MILANO – Come un puzzle in cui aggiungere progressivamente le parti mancanti fino a comporre il disegno, Levante sta svelando i dettagli del suo nuovo progetto: dopo l’annuncio del “Dell’amore – Club tour 2026”, il 21 novembre è uscito il suo nuovo singolo “Dell’amore il fallimento”, altro tassello che segna un punto cardine del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026. “Dell’amore il fallimento. in quanto pezzi siamo rotti? C’è ancora colla per tenerci insieme? Dell’ipocrisia del mondo. quanti di noi si sono sciolti? I nodi stretti non ci fanno bene”. Scritto interamente da Levante e prodotto da Antonio Filippelli, il brano racconta la visione esterna di un mondo interiore che crolla, l’aspetto pragmatico del raccogliere i pezzi e portarsi altrove, è sfacciatamente sincero e giudica l’ipocrisia di chi non riesce a dire la parola FALLIMENTO. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
