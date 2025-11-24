Dedicare una strada a Serena Mollicone l’annuncio del sindaco

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sala consiliare di Pontecorvo ha ospitato un incontro profondamente partecipato in ricordo di Serena Mollicone, la giovane di Arce scomparsa nel 2001. Durante l’iniziativa, il sindaco Anselmo Rotondo ha comunicato alla cittadinanza una decisione dal grande valore simbolico: una strada del Comune porterà presto il nome di Serena. Le parole del sindaco Rotondo. Nel corso del suo intervento, il sindaco ha spiegato il senso dell’iniziativa: « L’incontro dedicato a Serena Mollicone puntava a sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Dopo aver incontrato privatamente i suoi familiari, ho annunciato alla città che presto sarà intitolata una strada alla giovane di Arce». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dedicare una strada a Serena Mollicone, l’annuncio del sindaco

Contenuti che potrebbero interessarti

Un torneo di calcetto dedicato al fondatore di Emergency, Gino Strada. Sport, memoria e impegno civile uniscono bambini, associazioni e comunità nel nome della pace ? - facebook.com Vai su Facebook

Una strada intitolata a Serena Mollicone - Un tributo che entrerà a far parte della storia urbana e un percorso collettivo contro ogni forma di violenza ... Come scrive ciociariaoggi.it

L'omicidio di Serena Mollicone, dall'inizio: un innocente in carcere per 17 mesi, un carabiniere suicida, 5 assolti e (ora) un nuovo processo - Da allora un innocente è rimasto in carcere per 17 mesi, un carabiniere si è ucciso e cinque persone sono state assolte due ... Segnala corriere.it

Serena Mollicone, la Cassazione demolisce l’assoluzione dei Mottola. La sorella: «Ora vogliamo la verità» - «Crediamo nella verità e ritengo che queste motivazioni depositate a poche ore da due tristi anniversari per la nostra famiglia, la morte di mio padre avvenuta il 31 maggio e la morte di Serena ... Segnala ilmessaggero.it