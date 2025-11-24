Decaro vince in Puglia e ringrazia avversari | Dimostrato che si può fare politica senza urlare – Il video

(Agenzia Vista) Puglia, 24 novembre 2025 “Voglio ringraziare innanzitutto gli altri candidati, ho sentito Luigi pochi istanti fa, li ringrazio per il garbo e il rispetto. Abbiamo dimostrato che in Puglia si può fare politica senza urlare e rispettando le idee degli altri”, lo ha detto Decaro dopo la vittoria in Puglia Fb Decaro Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

