Decaro sbanca con il 69% in Puglia Fico al 59,5% in Campania e Stefani al 60,5% conferma

AGI - Chiusi i seggi elettorali in Campania, Veneto e Puglia per l'elezione dei presidenti e il rinnovo dei consigli regionali. I primi exit poll di Opinio Rai restituiscono questa fotografia: in Puglia Decaro 64-68% - Lobuono 30-34%; in Veneto è avanti il centrodestra con Stefani 59-63% -Manildo 30-34% e in Campania prevale il centrosinistra con Fico 56,5-60,5% - Cirielli 35-9. Rispetto alla precedente tornata di amministrative, nelle tre regioni l'affluenza si è fermata al 43,63% rispetto al 57,69%. Furfaro (Pd), Decaro e Fico due figure credibili. "È fatta! Antonio Decaro e Roberto Fico sono i nuovi presidenti della Regione Puglia e della Regione Campania! Due risultati enormi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Decaro sbanca con il 69% in Puglia, Fico al 59,5% in Campania e Stefani al 60,5% conferma ...

