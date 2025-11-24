Decaro nuovo governatore della Puglia | È un risultato elettorale straordinario

Antonio Decaro – foto sito ufficiale Comune di Bari BARI – “E’ un risultato elettorale straordinario, oltre ogni aspettativa, sento il peso però di questo risultato, quindi da domani devo mettermi a lavorare per meritarmi la fiducia di chi mi ha votato e recuperare quella di chi non è andato a votare. In queste elezioni a livello nazionale c’è un dato negativo: l’astensionismo. E se i cittadini non si interessano alla politica è perché la politica non si interessa a loro”. E’ quanto ha detto il candidato presidente della Regione Puglia per il centrosinistra, Antonio Decaro, commentando i primi risultati elettorali che lo danno vincitore in ampio vantaggio sul suo competitor Luigi Lobuono. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

