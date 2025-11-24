Decaro nuovo governatore della Puglia | È un risultato elettorale straordinario
Antonio Decaro – foto sito ufficiale Comune di Bari BARI – “E’ un risultato elettorale straordinario, oltre ogni aspettativa, sento il peso però di questo risultato, quindi da domani devo mettermi a lavorare per meritarmi la fiducia di chi mi ha votato e recuperare quella di chi non è andato a votare. In queste elezioni a livello nazionale c’è un dato negativo: l’astensionismo. E se i cittadini non si interessano alla politica è perché la politica non si interessa a loro”. E’ quanto ha detto il candidato presidente della Regione Puglia per il centrosinistra, Antonio Decaro, commentando i primi risultati elettorali che lo danno vincitore in ampio vantaggio sul suo competitor Luigi Lobuono. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Antonio Decaro è il vincitore delle elezioni regionali in Puglia. L'ex sindaco di Bari ed europarlamentare del Partito democratico sarà il nuovo governatore della regione dopo Michele Emiliano. - facebook.com Vai su Facebook
A #PingPong @bocciapersa “Antonio Decaro ogni giorno fa un nuovo giro. Ieri ha fatto un nuovo giro con Schlein, Bonaccini, uno a Bari e uno a Barletta. Questa è una narrazione del governo”. In diretta su @Radio1Rai Vai su X
Chi è Antonio Decaro, il nuovo governatore della Puglia dopo le elezioni regionali 2025 - Antonio Decaro è stato eletto presidente della Puglia con il 69% dei voti, superando ampiamente gli avversari. Come scrive fanpage.it
Antonio Decaro è il nuovo presidente della Regione Puglia. Lucera Tutolo avanti, attesa per Cusmai - Antonio Decaro è il nuovo presidente della Regione Puglia: la vittoria annunciata Manca solo l’ufficialità formale, ma i numeri parlano ... Scrive lucerabynight.it
Antonio Decaro è il nuovo governatore: «Da oggi lavoro per la Puglia, comincerò dalle liste d'attesa» - La sua vittoria è schiacciante, con proiezioni che lo collocano tra il 65 % e il 69 % dei voti ma con il riconoscimento immediato da parte ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it