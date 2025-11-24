Decaro conquista la Regione Puglia e chiude ai giochi nazionali nel Partito Democratico

Antonio Decaro Antonio Decaro, eurodeputato del Partito Democratico ed ex sindaco di Bari, conquista la presidenza della Regione Puglia con oltre il 65 per cento dei consensi secondo le proiezioni a metà scrutinio, distanziando di oltre 30 punti percentuali il candidato di centrodestra Luigi Lobuono, fermo al 33 per cento. Il risultato, se confermato dai dati definitivi, rappresenterà la percentuale più alta mai ottenuta da un presidente di Regione nelle elezioni del 2025. Il Partito Democratico si afferma come prima forza politica avvicinandosi al 26 per cento, mentre la lista civica "Decaro presidente" raccoglie il 12 per cento e il Movimento 5 Stelle si attesta fra il 7 e l'8 per cento.

