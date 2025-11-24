Decaro cita Lucio Corsi | Non voglio essere un duro Politica non si fa sul ring – Il video

(Agenzia Vista) Puglia, 24 novembre 2025 “Proverò a dare loro delle risposte perché la politica non si fa nei corridoi dei palazzi ma serve a dare l’acqua agli agricoltori, a dare la possibilità alle giovani coppie di comprare una casa e ridurre le liste d’attesa. Lo farò senza salire sul ring ma cercando di conoscere i problemi dei miei concittadini e provare a dare risposte. Non voglio essere un duro, ho le mie fragilità e le rivendico. Mi occuperò proprio di fragilità economiche, sociali e umane. Non avrò nemici ma solo avversari. Sono abituato a ruoli istituzionali, cercherò reale collaborazione con il Governo di qualsiasi colore”. 🔗 Leggi su Open.online