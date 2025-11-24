Davis in Italia la quarta meraviglia Volandri | Questa volta ho pianto Matteo e Flavio la favola si compie In campo per gli altri non per noi

Bologna, 23 novembre 2025 – Provate a scrivere una favola. “Nemmeno un regista avrebbe saputo farla così bella”. C’è un uomo che unisce un po’ tutti i punti fermi di un’Italia arrivata alla sua terza Davis consecutiva, la quarta nella storia del Paese, sudata e conquistata contro la Spagna. Stefano Cobolli, genitore, padre, allenatore maestro di vita ’connesso’ a due grandi autori di un miracolo quest’anno nato e cresciuto in un circolo d’Italia. Con orgoglio guarda il figlio Flavio e poi Matteo: cavalieri, eroi, ma prima di tutto amici diventati grandi in un vivaio bello come una famiglia e dipinto d’azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Davis, in Italia la quarta meraviglia. Volandri: “Questa volta ho pianto”. Matteo e Flavio, la favola si compie. “In campo per gli altri, non per noi”

