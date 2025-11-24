Damiano Caruso | Il 2026 l’ultimo anno ma resto nel ciclismo Per Tiberi non ci sono più scuse | decida cosa vuole essere

A 38 anni Damiano Caruso sta vivendo una fase della carriera che lui stesso definisce sorprendente. Una stagione nata con il dubbio del ritiro si è trasformata in un percorso di riscoperta: la condizione ritrovata, il piacere del sacrificio, la vittoria inaspettata a Burgos e la consapevolezza di avere ancora qualcosa da dare al ciclismo. È un Caruso lucido, maturo e sereno quello che si prepara ad affrontare il suo ultimo anno da professionista con i colori della Bahrain-Victorious, con l’obiettivo di chiudere lasciando tutto ciò che ha. In questa intervista abbiamo ripercorso il suo 2025, il nuovo orizzonte del 2026 e lo sguardo rivolto al futuro post-carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Damiano Caruso: “Il 2026 l’ultimo anno, ma resto nel ciclismo. Per Tiberi non ci sono più scuse: decida cosa vuole essere”

