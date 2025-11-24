Damiano Caruso | Il 2026 l’ultimo anno ma resto nel ciclismo Per Tiberi non ci sono più scuse | decida cosa vuole essere

Oasport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 38 anni Damiano Caruso sta vivendo una fase della carriera che lui stesso definisce sorprendente. Una stagione nata con il dubbio del ritiro si è trasformata in un percorso di riscoperta: la condizione ritrovata, il piacere del sacrificio, la vittoria inaspettata a Burgos e la consapevolezza di avere ancora qualcosa da dare al ciclismo. È un Caruso lucido, maturo e sereno quello che si prepara ad affrontare il suo ultimo anno da professionista con i colori della Bahrain-Victorious, con l’obiettivo di chiudere lasciando tutto ciò che ha. In questa intervista abbiamo ripercorso  il suo 2025, il nuovo orizzonte del 2026 e lo sguardo rivolto al futuro post-carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

damiano caruso il 2026 l8217ultimo anno ma resto nel ciclismo per tiberi non ci sono pi249 scuse decida cosa vuole essere

© Oasport.it - Damiano Caruso: “Il 2026 l’ultimo anno, ma resto nel ciclismo. Per Tiberi non ci sono più scuse: decida cosa vuole essere”

Leggi anche questi approfondimenti

damiano caruso 2026 l8217ultimoCINQUE RINNOVI IN CASA BAHRAIN, CI SONO ANCHE CARUSO E MOHORIC - Il team ha infatti annunciato oggi cinque rinnovi contrattuali: Damiano Caruso, che quest'anno ha chiuso al quinto posto il ... Da tuttobiciweb.it

Caruso trionfa in Spagna a 37 anni. E il ct Villa lo chiama per il Mondiale - Ci sono corridori che incarnano al meglio lo spirito del ciclismo e Damiano Caruso è uno di questi. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Damiano Caruso 2026 L8217ultimo