Dalle parole ai gesti | studenti e comunità uniti contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Istituto Comprensivo Predappio-Premilcuore ha organizzato il 20 novembre un incontro dedicato alle pari opportunità e alle azioni di prevenzione e contrasto della violenza femminile.

