Dalla Coppa Davis alla Stanley Cup | l' arte di vincere un trofeo e poi sfasciarlo

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'"insalatiera" del tennis si è rotta mentre passava da Bolelli a Vavassori. Ma non è la prima volta che il trofeo si rompe nei momenti cruciali. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dalla coppa davis alla stanley cup l arte di vincere un trofeo e poi sfasciarlo

© Gazzetta.it - Dalla Coppa Davis alla Stanley Cup: l'arte di vincere un trofeo e poi sfasciarlo

