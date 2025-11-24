Dal Qarabag arriva un chiaro messaggio al Napoli | lanciata la sfida

Si sono svolte allo Stadio Maradona le conferenze stampa di presentazione di Napoli-Qarabag. Dopo gli azzurri, che hanno parlato nel pomeriggio, in serata è stato il turno degli azeri. Le loro parole sono un messaggio chiaro: per loro l’impresa al Maradona non è assolutamente impossibile. Qarabag, Jankovic non ha dubbi: “Non ci difenderemo”. A prendere la parola sono stati il calciatore Marko Jankovic e l’allenatore Qurbav Qurbanov. Il centrocampista del club azero risponde con pochi dubbi su come approcciare a questa partita: “Si può perdere o pareggiare, ma saremo noi stessi. Sappiamo che il Napoli è favorito, ma noi abbiamo fiducia e i punti in classifica dimostrano che possiamo fare un grande risultato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dal Qarabag arriva un chiaro messaggio al Napoli: lanciata la sfida

“Partita decisiva ma il Qarabag è la squadra rivelazione. Sarebbe bello vincere per Maradona”: Conte parla alla vigilia della Champions - “È l’anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa rappresenta per Napoli, sicuramente sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante”. Da ilfattoquotidiano.it

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho - Dopo la clamorosa rimonta subita dal Qarabag in Champions, il Benfica ha deciso l’esonero di Bruno Lage e sta chiudendo per lo Special One. Segnala sportmediaset.mediaset.it