Daily Crown | Filippo cercò di dissuadere Harry ' se si esce con le attrici non le si sposano'

Londra, 24 nov. (Adnkronos) - Quando Harry annunciò il desiderio di sposare Meghan Markle nel novembre 2017, il principe sperava che la famiglia reale avrebbe accolto con favore la gioiosa notizia. Ricevette invece una risposta piuttosto brusca dal suo schietto nonno, il principe Filippo, che gli rivolse un severo avvertimento: "Se si esce con le attrici, non le si sposano". Nel suo libro 'Entitled', Andrew Lownie ha rivelato i sentimenti riluttanti di Filippo nei confronti dell'ingresso della star di 'Suits' nella famiglia reale, dopo 16 mesi di serrato corteggiamento. Anche secondo la biografa reale Ingrid Seward, nel libro 'My Mother And I', Filippo era "uno dei pochi diffidenti" che non si lasciavano sedurre da Meghan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

