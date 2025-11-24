Dai Ricchi e Poveri a Nino Frassica e Woopie Goldberg artisti uniti contro la violenza sulle donne | Non chiamatelo troppo amore

Da Francesco Pannofino a Woopie Goldberg, Claudia Gerini, Monica Guerritore, Ricchi e Poveri, Orietta Berti, Giulio Scarpati, Dodi Battaglia, Nino Frassica, Marco Rossetti. Sono solo alcuni dei nomi degli artisti e delle artiste Nuovo Imaie che hanno voluto inviare un breve videomessaggio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un appello forte, corale, condiviso e urgente contro ogni forma di violenza di genere. Il video, realizzato dal Nuovo Imaie, vuole essere un contributo di sensibilizzazione e responsabilità sociale. Ha raccolto fin da subito l’adesione di interpreti ed esecutori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dai Ricchi e Poveri a Nino Frassica e Woopie Goldberg, artisti uniti contro la violenza sulle donne: “Non chiamatelo troppo amore”

