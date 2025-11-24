Dacia apre gli ordini per i nuovi motori su Duster e Bigster

ROMA (ITALPRESS) – Dacia lancia il nuovo motore super versatile Hybrid-G 150 4×4. Disponibile su Duster e Bigster, questo motore ibrido 4×4 bifuel benzina-GPL fonde prestazioni, versatilità ed efficienza energetica. La nuova motorizzazione è disponibile per la versione Expression di Duster a partire da 28.500 euro. E’ disponibile anche su Bigster a partire da 29.900 euro sul livello Expression. Le consegne dei primi ordini sono previste a partire da marzo 2026. La batteria agli ioni di litio 48V da 0,84 kWh, abbinata al motore elettrico collegato alle ruote posteriori, consente di affrontare diverse fasi di guida in modalità 100% elettrica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it