da lerici a prato il maestro cioccolatiere vincenzo iarriccio a coiano apre folienoir

Firenze, 24 novembre 2025 – Da Lerici a Prato per aprire una cioccolateria artigianale di alta qualità. Il maestro cioccolatiere Vincenzo Iarriccio inaugura FolieNoir. Negozio e laboratorio sono stati aperti in via Ciampi a Coiano in una porzione di quello che fino agli anni '80 era l'ex Cinema Terrazza Paradiso. A portare avanti il progetto anche Arianna Marazzotta:“Sarà una cioccolateria moderna, dove si lavora la materia prima come si faceva una volta, con rispetto per le persone e per il pianeta”. L’ingresso del negozio di via Natale Ciampi, zona Coiano a Prato, accoglie con uno stile essenziale e di grande effetto scenico: una palette calda che va dal rosa delicato al rosso Barolo con pavimento e soffitto di un bianco puro, illuminazione a led con contrasto nero di scaffali, vetrine e un bancone in metallo nero dal design moderno ed essenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

