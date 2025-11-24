Da Cirielli buon lavoro a Fico ma Rastrelli avverte | è votato all’ingovernabilità a meno che non s’inchini al sultano De Luca
Dopo l’esito dei primi exit poll, e la successiva conferma delle proiezioni che hanno delineato la vittoria di Roberto Fico, il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. E pur attendendo i dati definitivi per un commento analitico e concreto, ha preso atto del risultato, riconoscendo l’affermazione elettorale della coalizione avversaria. Campania, Cirielli: «Amando la mia terra non posso che augurare di cuore buon lavoro a Fico». Quindi, con un gesto di sportività istituzionale, ha voluto immediatamente inviare i suoi migliori auguri al neo-eletto Presidente, dichiarando: «Non ci sono elementi certi per commentare risultati in maniera seria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
