Dopo l'esito dei primi exit poll, e la successiva conferma delle proiezioni che hanno delineato la vittoria di Roberto Fico, il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. E pur attendendo i dati definitivi per un commento analitico e concreto, ha preso atto del risultato, riconoscendo l'affermazione elettorale della coalizione avversaria. Campania, Cirielli: «Amando la mia terra non posso che augurare di cuore buon lavoro a Fico». Quindi, con un gesto di sportività istituzionale, ha voluto immediatamente inviare i suoi migliori auguri al neo-eletto Presidente, dichiarando: «Non ci sono elementi certi per commentare risultati in maniera seria.

Da Cirielli buon lavoro a Fico, ma Rastrelli avverte: è votato all'ingovernabilità a meno che non s'inchini al sultano De Luca