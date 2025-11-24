Curling l’Italia vince lo scontro diretto con la Germania e resta in corsa per la semifinale

L’Italia ha sconfitto la Germania per 9-7 agli Europei 2025 di curling maschile, infilando la terza vittoria sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale è tornata al successo dopo il ko rimediato ieri all’extra-end contro la Norvegia, imponendosi in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto di fondamentale importanza per il passaggio del turno. Gli azzurri si trovano al secondo posto in classifica generale (tre successi e una sconfitta) insieme a Polonia, Svezia e a chi vincerà Svezia-Cechia, alle spalle dell’imbattuta Scozia (4-0). Joel Retornaz e compagni, che sono riusciti a fare la differenza nell’ultimo end in chiusura di un match molto equilibrato, sono in piena corsa per qualificarsi alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

