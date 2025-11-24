Curling l’Italia piega la resistenza della Polonia e fa un passo importante verso la semifinale
Prosegue a vele spiegate il cammino della Nazionale maschile di curling, impegnata in questi giorni a Lohja, teatro dei Campionati Europei 2025. Dopo il successo contro la Germania gli azzurri infatti hanno battuto per 9-6 la Polonia in occasione del quinto match valido per il Round Robin, confermando il piazzamento nelle parti alte della classifica. Movimentato l’inizio della disputa con i polacchi che, di mano, mettono subito a referto due punti, salvo poi subirne tre dai nostri portacolori, bravi a costruire la manovra con una doppia bocciata di Mosaner. Gli avversari pareggiano poi il conto al terzo end, ma gli azzurri tuttavia effettuano il controsorpasso al quarto con due timbri facili sapientemente segnati da Retornaz a seguito di un liscio di Stych nel suo ultimo tentativo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'Italia torna alla vittoria agli Europei di curling - facebook.com Vai su Facebook
Curling, l’Italia piega la resistenza della Polonia e fa un passo importante verso la semifinale - Prosegue a vele spiegate il cammino della Nazionale maschile di curling, impegnata in questi giorni a Lohja, teatro dei Campionati Europei 2025. Come scrive oasport.it