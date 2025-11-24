Culicchia e Marrone ricordano il missino Sergio Ramelli | mobilitazione antifascista dei No Tav a Susa
Resta alta la tensione in Val Susa per la presentazione del libro 'Uccidere un fascista' di Giuseppe Culicchia, direttore del Circolo dei lettori di Torino. Questa sera, alle 20.45, presso la biblioteca comunale 'Enrico de’ Bartolomei' di Susa, in via Palazzo di città 36, l'autore e l'assessore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VALSUSA, PROTESTA NO TAV E ANTIFASCISTA CONTRO MARRONE E IL LIBRO DI CULICCHIA - facebook.com Vai su Facebook
Susa, Culicchia e Marrone ricordano il missino Sergio Ramelli: mobilitazione antifascista dei No Tav - Stasera "chiamata antifascista" in piazza Resta alta la tensione in Val Susa per la presentazione del libro 'Uccidere un fascista' di Gi ... Lo riporta torinotoday.it