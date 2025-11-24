Pavone del Mella (Brescia) – Diverse decine di suini sono morti lunedì mattina a causa del crollo di uno degli edifici di una azienda agricola di Pavone del Mella, in bassa Bresciana. Il conteggio non è ancora definitivo, anche se a quanto appreso i maiali ospitati nella proprietà erano circa mille. Alcuni animali sono morti sul colpo, altri sono feriti in modo molto grave e alcuni hanno dovuto essere soppressi immediatamente. Le cause del crollo non sono al momento note, ma potrebbe trattarsi di un cedimento strutturale. A cadere, difatti, è stata la copertura dell’edificio. I maiali sono rimasti intrappolati sotto il tetto collassato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crolla il tetto dell’azienda agricola: strage di maiali a Pavone del Mella