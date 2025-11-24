Crispiano accende il Natale | una serata di festa alla Parrocchia Santa Maria Goretti

Tarantini Time Quotidiano Sabato 29 novembre, dalle ore 18.30, la comunità di Crispiano si prepara a ritrovarsi presso la Parrocchia Santa Maria Goretti per celebrare insieme l’inizio del periodo natalizio. Un appuntamento pensato per tutte le famiglie, dove atmosfera, tradizione e solidarietà si intrecciano per dare vita a una serata indimenticabile. Come nelle tradizioni di una volta, i visitatori saranno accolti dai sapori tipici della festa: dalle frittelle alle pettole, insieme a tante altre specialità che richiamano la convivialità del Natale popolare. Grande attesa per i bambini, protagonisti dell’arrivo di Babbo Natale, previsto in un modo sorprendente e fuori dall’ordinario. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

