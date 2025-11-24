Crispiano accende il Natale | una serata di festa alla Parrocchia Santa Maria Goretti

Tarantinitime.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Sabato 29 novembre, dalle ore 18.30, la comunità di Crispiano si prepara a ritrovarsi presso la Parrocchia Santa Maria Goretti per celebrare insieme l’inizio del periodo natalizio. Un appuntamento pensato per tutte le famiglie, dove atmosfera, tradizione e solidarietà si intrecciano per dare vita a una serata indimenticabile. Come nelle tradizioni di una volta, i visitatori saranno accolti dai sapori tipici della festa: dalle frittelle alle pettole, insieme a tante altre specialità che richiamano la convivialità del Natale popolare. Grande attesa per i bambini, protagonisti dell’arrivo di Babbo Natale, previsto in un modo sorprendente e fuori dall’ordinario. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

crispiano accende il natale una serata di festa alla parrocchia santa maria goretti

© Tarantinitime.it - Crispiano accende il Natale: una serata di festa alla Parrocchia Santa Maria Goretti

Argomenti simili trattati di recente

Si accende la magia, i mercatini di Natale più belli da raggiungere con voli scontatissimi - Con voli a partire da soli 22 euro, puoi raggiungere tantissime destinazioni europee perfette per vivere il fascino ... Come scrive siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Crispiano Accende Natale Serata