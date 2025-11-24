Ancora attesa nella crisi politica al Comune di Reggio Calabria. Dopo l'apertura del sindaco Giuseppe Falcomatà nei confronti del Pd e dei consiglieri di maggioranza che gli hanno fatto richieste inderogabili, il tavolo di “conciliazione” non è stato ancora fissato. Da quanto si è appreso, il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Crisi politica, rinviata la commissione sulle circoscrizioni mentre si aspetta ancora Falcomatà