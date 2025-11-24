Criptovalute ancora in calo | il Bitcoin si avvia verso la peggior performance mensile dal 2022

Dopo i crolli della settimana scorsa sui timori di una bolla dell’ intelligenza artificiale, le criptovalute sono in calo anche lunedì mentre si attendono le prossime mosse della Fed sul taglio dei tassi di interesse. Il Bitcoin scende dell’1,2% a 86.885 dollari, dai 109mila di fine ottobre, avviandosi verso la peggior performance mensile dal 2022. Gli analisti ritengono che la criptovaluta sarà scambiata in un “intervallo compreso tra 80mila e 90mila dollari per tutta la settimana mentre si cerca di capire cosa farà la Fed sul taglio dei tassi”. Se a dicembre la banca centrale Usa ridurrà i tassi, il settore potrebbe riprendere fiato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Criptovalute ancora in calo: il Bitcoin si avvia verso la peggior performance mensile dal 2022

