Cremonini non riesce a resistere esplode davanti al televisore
Grande momento per Cesare Cremonini, sia per quello che riguarda la propria carriera che per altri aspetti con il cantante che ha pubblicato tutta la sua felicità davanti alla tv. Sempre sulla cresta dell’onda, Cesare Cremonini è tornato a far parlare di se con le ultime storie pubblicate attraverso i suoi profili Social. Uno dei. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
#MMW25 Cesare #Cremonini, presentando il triplo album dal vivo "CremoniniLIVE25" in uscita oggi, ha raccontato come ha ricercato nuove fonti di ispirazione: "Senza benzina, non va nemmeno una Ferrari: quando finisce devo tornare alla sensazione di e - facebook.com Vai su Facebook
Milano Music Week, Cesare Cremonini presenta il nuovo disco “CremoniniLIVE25” - Cesare Cremonini racconta la sua rinascita artistica sul palco del Piccolo Teatro Grassi, protagonista della Milano Music Week. Da quotidianodelsud.it