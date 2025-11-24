Cremonese-Roma un’iniezione di fiducia in vista di Midtjylland e Napoli

Ieri è iniziato un vero tour de force che potrebbe decidere le sorti della prima parte di stagione romanista e, allo stesso tempo, misurare la reale forza della squadra. La partita contro la Cremonese ha mostrato una Roma solida, compatta e finalmente capace di andare in gol con più facilità. Una vittoria importante, che può rappresentare una spinta di fiducia in vista delle prossime due sfide: il Midtjylland – primo nel girone di Europa League – e il Napoli, entrambe all’Olimpico, che si preannuncia infuocato. La vittoria dello Zini. La Roma, grazie al successo contro la Cremonese di Nicola, interrompe finalmente il trend negativo al rientro dalle soste e batte una squadra che, fin qui, aveva raccolto più punti di quanto molti si aspettassero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

