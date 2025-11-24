Cremonese-Roma un’iniezione di fiducia in vista di Midtjylland e Napoli
Ieri è iniziato un vero tour de force che potrebbe decidere le sorti della prima parte di stagione romanista e, allo stesso tempo, misurare la reale forza della squadra. La partita contro la Cremonese ha mostrato una Roma solida, compatta e finalmente capace di andare in gol con più facilità. Una vittoria importante, che può rappresentare una spinta di fiducia in vista delle prossime due sfide: il Midtjylland – primo nel girone di Europa League – e il Napoli, entrambe all’Olimpico, che si preannuncia infuocato. La vittoria dello Zini. La Roma, grazie al successo contro la Cremonese di Nicola, interrompe finalmente il trend negativo al rientro dalle soste e batte una squadra che, fin qui, aveva raccolto più punti di quanto molti si aspettassero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cremonese-Roma: i voti degli altri Che crescita di Wesley: "Straripante" Sempre al top Mati Soulé: "Ancora una volta decisivo". Svilar: "Il solito prodigio" ? https://tinyurl.com/4tf823yh - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese-Roma 1-3: il commento di fine partita Vai su X
Cremonese-Roma, formazioni ufficiali: fuori Ferguson, c'è Baldanzi falso nove - Il programma della 12^ giornata di Serie A va avanti domenica con la sfida tra Cremonese e Roma. Lo riporta fantacalcio.it
Roma nel caos:| Fiducia a tempo a Ranieri - E' durato due ore circa il colloquio a Trigoria tra Paolo Fiorentino, Deputy Ceo di Unicredit, Rosella Sensi, i dirigenti ed i calciatori della Roma. Da calciomercato.com
Cremonese, Nicola predica fiducia: "Bene la solidità difensiva, serve solo avere più velocità" - Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como. Riporta tuttomercatoweb.com