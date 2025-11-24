Inter News 24 Le parole di Alessandro Costacurta, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Sport di quanto successo nel derby tra Inter e Milan. CORTO MUSO MILAN – «Se c’è una definizione di corto muso è la vittoria del Milan di stasera? Sì, assolutamente. Vittoria Allegriana? Allegriana come vittoria, sì, molto. È da sottolineare l’attenzione, hanno concesso la palla ma hanno concesso poco. Il rigore è un regalo che si fa, giusto darlo ma è sempre discutibile. Sono stati attenti: hanno la percezione del pericolo e Allegri quando disse che c’era da stare attenti, l’ha migliorata questa squadra e ha ottenuto il massimo rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Costacurta sul gol di Pulisic: «Akanji è stato lento. Ecco la mossa di Allegri che ha fatto la differenza»