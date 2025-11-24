Costacurta sul gol di Pulisic | Akanji è stato lento Ecco la mossa di Allegri che ha fatto la differenza
Inter News 24 Le parole di Alessandro Costacurta, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Sport di quanto successo nel derby tra Inter e Milan. CORTO MUSO MILAN – «Se c’è una definizione di corto muso è la vittoria del Milan di stasera? Sì, assolutamente. Vittoria Allegriana? Allegriana come vittoria, sì, molto. È da sottolineare l’attenzione, hanno concesso la palla ma hanno concesso poco. Il rigore è un regalo che si fa, giusto darlo ma è sempre discutibile. Sono stati attenti: hanno la percezione del pericolo e Allegri quando disse che c’era da stare attenti, l’ha migliorata questa squadra e ha ottenuto il massimo rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com
