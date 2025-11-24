Cosa succede tra Tokyo e Pechino

Cina e Giappone sono ai ferri corti. La crisi diplomatica innescata da una dichiarazione della prima ministra giapponese Sanae Takaichi rischia di avere effetti pesanti, anche dal punto di vista economico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Cosa succede tra Tokyo e Pechino

