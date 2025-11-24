Cosa è stato scoperto Famiglia nel bosco la nota ufficiale del Ministero arrivata poco fa
Una storia che sembra uscita da un film, ma che invece è accaduta davvero, tra i boschi dell’Abruzzo. Per due anni una coppia con tre figli ha scelto di vivere lontano da tutto, in una casa senza luce né servizi, immersa nella natura e nel silenzio. Una scelta che oggi si è trasformata in un caso nazionale, con la decisione del tribunale di allontanare i bambini dai genitori. Ma chi sono davvero i protagonisti di questa vicenda e, soprattutto, che lavoro faceva la madre? Le prime tensioni risalgono al settembre 2024, quando un’intossicazione da funghi velenosi porta i servizi sociali a intervenire per la prima volta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stasera sono stato a Berlino. Va beh, so che la cosa non vi stupirebbe più di tanto, già che mi seguite un po’ . Ma questa volta - pur essendo a Berlino - non mi sono mosso da Torino; né un aereo né un treno mi hanno portato via dalla mia città. Stasera - conf - facebook.com Vai su Facebook
È stato davvero emozionante votare oggi. Mi ha riportato al 2010, quando per la prima volta votai Movimento 5 Stelle alle regionali in Campania. Anche allora il mio voto andò a Roberto Fico. Oggi, dopo 15 anni, ho votato ancora una volta per lui, candidato Pr Vai su X
Finalmente è stato scoperto cosa scatena i fulmini - Ricercatori della Penn State University hanno finalmente svelato il meccanismo completo di formazione dei fulmini: una reazione a catena in cui elettroni accelerati dai campi elettrici delle nubi si ... Segnala tomshw.it