Corridonia in fiamme l?abitazione di don Silvano Ilari | il rogo partito dalla camera della perpetua

Corriereadriatico.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORRIDONIA Fiamme e paura nella notte tra sabato e domenica a Passo del Bidollo, nella frazione di Colbuccaro. Intorno alle 3 è divampato un incendio in un appartamento al piano terra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

