Corri verso l' arcobaleno

Forlitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi ti ama si perde nei tuoi occhi ti ascolta attento ti accarezza con dolcezza ti avvolge in un morbido abbraccio sostiene i tuoi progetti condivide le tue gioie asciuga le tue lacrime riscalda il tuo cuore ti fa volare Non ti controlla non ti ingabbia non ti umilia non ti ferisce con le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

