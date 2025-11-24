Coraggio e idee chiare La strategia di Bucchi nel colpaccio di Ascoli

L’Arezzo espugna Ascoli e si regala una di quelle giornate che restano in memoria. Al Del Duca, davanti a undicimila spettatori e contro una squadra imbattuta in casa, terza in classifica, con il miglior reparto difensivo del torneo, la squadra di Bucchi ha offerto una prova di maturità tecnica e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Coraggio e idee chiare. La strategia di Bucchi nel colpaccio di Ascoli

