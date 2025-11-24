Coppa Davis Berrettini svela il retroscena | Ero all’antipoping e… Cosa è successo!
La Coppa Davis ha visto ancora una volta trionfare l’Italia, confermandosi campione per la terza volta consecutiva. La forza del gruppo azzurro è stata determinante, anche senza la presenza in campo di Sinner, Musetti e del numero 26 del mondo, tutti comunque vicini alla squadra con messaggi di incoraggiamento. Dietro la vittoria contro la Spagna si nascondono momenti di grande tensione e solidarietà tra i giocatori, come ha raccontato Matteo Berrettini in conferenza stampa. Cosa è successo a Berrettini. Il tennista romano ha rivelato il momento più delicato della finale, subito dopo la sua vittoria contro Carreño. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’Italia fa la storia: 2023, 2024 e ora 2025. Per il terzo anno di fila, la Coppa Davis è azzurra. Semplicemente imbattibili, grazie ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook
COPPA DAVIS | Sinner: "Campioni del mondo, complimenti per la vittoria". L'azzurro commenta l'impresa dei compagni, 'incredibile' #ANSA Vai su X
Coppa Davis, Berrettini svela il retroscena: “Ero all’antipoping e…”. Cosa è successo! - La Coppa Davis ha visto ancora una volta trionfare l’Italia, confermandosi campione per la terza volta consecutiva. Da thesocialpost.it
Coppa Davis, le pagelle della finale: pazzo Cobolli (9) completa la rimonta, Berrettini glaciale (8), l'interruzione e l'insalatiera rotta - Berrettini e Cobolli portano la nazionale di tennis a vincere la terza Coppa Davis di fila, la quarta in totale. Riporta leggo.it
Coppa Davis, Italia da urlo e terza vittoria consecutiva. Spagna battuta in finale - La quarta Coppa Davis della storia italiana diventa realtà, ed è un trionfo irripetibile: la prima conquistata in casa e la terza ... Come scrive iltempo.it