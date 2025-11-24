Coppa Davis 2025 | Italia-Spagna che ascolti! Cobolli-Munar supera i 5 milioni

Sono stati rilasciati i dati di ascolto della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, trasmessa contemporaneamente su Rai1 e SuperTennis in virtù dell’accordo in essere, partito dalla semifinale Italia-Belgio, tra la tv di Stato e quella federale. Si tratta anche della sesta occasione dell’anno di vedere del tennis sulla prima rete nazionale. I dati di ascolto per Rai1 riportano che il netto fatto registrare dalle 14:55 alle 20:38 è di 4.052.000 telespettatori con il 24,3% di share. In particolare, il match tra Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta fa registrare 2.713.000 persone alla tv per il 21,2%, mentre quello decisivo tra Flavio Cobolli e Jaume Munar si spinge fino ai 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

