Cop30 l’ombra del 2070 | chi boicotta la transizione e perché l’Italia ha tradito l’Europa sul clima

La Coop30 chiude senza una tabella di marcia vincolante per l’uscita da gas e petrolio. L’esperta Wwf: “ L’occasione è persa a causa dei ricatti di chi non vuole rinunciare agli idrocarburi “. “ È mancata la volontà o la capacità di decidere di varare una road map e un piano che potesse finalmente tradurre queste intenzioni in concretezza. Si tratta di questioni delicate e complicate. Ma è altrettanto vero che il cambiamento climatico è molto più duro, più complicato e lo sarà sempre di più se non riusciremo a fermarlo ”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cop30, l’ombra del 2070: chi boicotta la transizione e perché l’Italia ha tradito l’Europa sul clima

