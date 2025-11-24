Convegno Se ti fa paura non è amore Caterina Meli | Insieme per non voltare lo sguardo
“Se ti fa paura non è amore’ non è stato solo il titolo del convegno, ma una verità che ha attraversato ogni parola, ogni testimonianza, ogni gesto di questa mattinata. È stato un momento di ascolto profondo e di responsabilità collettiva, che ci chiama a fare di più, e a farlo insieme.” Con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
